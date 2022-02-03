مجلس الأمن يدعو الجيش في ميانمار لرفع حالة الطوارئ

بمناسبة مرور عام على انقلاب الأول من فبراير في ميانمار، أعرب مجلس الأمن الدولي عن بالغ قلقه إزاء استمرار فرض الجيش حالة الطوارئ، داعيًا إلى حوار لحل الأزمة بشكل يتفق مع “إرادة ومصالح الشعب”.

ودعا المجلس، في بيانه الصادر أمس بالإجماع، إلى إطلاق سراح من لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي، بمن فيهم الزعيمة أونج سان سو تشي والرئيس وين منت، وحثّ على وقف العنف وحماية المدنيين.

وأدان كذلك الهجمات على البنية التحتية مثل المنشآت الصحية والتعليمية، معربًا عن القلق حيال الأعداد الكبيرة من النازحين داخليًا.

وأشارت إحصائيات أممية إلى أن الاحتجاجات التي أشعلها الانقلاب أدت إلى مقتل نحو 1,500 مدني على الأقل.

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