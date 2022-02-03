بايدن يعلن مقتل زعيم داعش إثر غارة أميركية في محيط إدلب

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن العملية التي نفذتها قوات خاصة، في شمال غرب سوريا، أدت إلى مقتل زعيم تنظيم داعش عبد الله قرداش، المعروف بـ”أبو إبراهيم القرشي، مضيفًا أنها تأتي في سياق الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب، وحماية الشعب الأميركي وحلفائه.

كان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي، قد أعلن أن قوات خاصة، نفذت بنجاح مهمة لمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا، مضيفًا أنه لم يسقط ضحايا أميركيون.

وأشار الدفاع المدني العامل في المنطقة أن 13 شخصًا على الأقل، بينهم ستة أطفال وأربع نساء، قد قتلوا في الاشتباكات والانفجارات التي اندلعت بعد بدء الغارة التي استهدفت منزلا في بلدة أطمة قرب الحدود التركية.

وأفاد سكان في المنطقة أن طائرات مروحية هبطت ليلا وسمع دوي إطلاق نار كثيف وانفجارات، فيما استخدمت القوات الأميركية مكبرات صوت لتحذير النساء والأطفال ومطالبتهم بمغادرة المنطقة.

يذكر أن من بين الجماعات المتشددة النشطة في المنطقة جماعة “حراس الدين” التابعة لتنظيم القاعدة، ومن بين قادتها مقاتلون أجانب.

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