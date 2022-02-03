انتخاب تونس عضواً في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي

انتخب المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، اليوم الخميس، تونس عضواً في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي للفترة 2022-2024، في إطار التجديد الكامل لعضوية المجلس الذي يضم 15 عضواً.

وأكدت الخارجية التونسية في بيان أن عضويتها في مجلس السلم والأمن تُعد برهاناً على رصيد الاحترام الذي تحظى به إقليمياً ودولياً، ودليلاً على الثقة في قدرتها على الإسهام الفاعل في إحلال السلم والأمن الدوليين، لا سيما في القارة الأفريقية في ضوء ما أثبتته خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، من حرص على إعلاء صوت أفريقيا داخل الجهاز الأممي وجعل القضايا الأفريقية في صدارة اهتمام المجموعة الدولية.

وأضاف البيان أن انخراط تونس في عمليات حفظ السلام في العالم وخصوصاً في المنطقة الأفريقية وما أثبتته وحداتها من كفاءة عالية مشهود لها إقليمياً ودولياً، وما بذلته أيضاً من مساعٍ حثيثة لدعم ركائز السلم والأمن عبر حشد الجهود على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية لنزع فتيل الأزمات، عزز مكانة بلادنا وإشعاعها لدى الشركاء الأفارقة في حفظ الأمن والسلم.

ويُعد مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي الجهاز الدائم لاتخاذ القرار الأفريقي في مجال التوقّي من النزاعات وإدارتها وحلها، حيث يُمثل نظاماً للأمن الجماعي والإنذار المبكر بهدف تأمين استجابة سريعة وفعالة للصراعات والأزمات في أفريقيا، ويضطلع المجلس بمهامه بالتنسيق مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية والآليات الإقليمية لمنع النزاعات وإدارتها، ومجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية الأخرى ومكونات المجتمع المدني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا