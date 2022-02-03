الصين تنسق مواقفها مع موسكو بشأن الأزمة الأوكرانية

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -غداً الجمعة- في الصين، مع نظيره الصيني “شي جين بينغ”، قبل حضورهما حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وصرّحت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها -عشية اللقاء المرتقب- أن الصين وروسيا أبديتا تنسيقاً في المواقف بشأن أوكرانيا أثناء لقاء جمع -اليوم الخميس- وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بنظيره الصيني في بكين.

كما نسّق الجانبان مواقفهما بشأن القضايا الإقليمية الأخرى التي تهم البلدين الحليفين، كالوضع في شبه الجزيرة الكورية وأفغانستان علاوةً على ملف أوكرانيا- حسب بيان مشترك لوزارتي الخارجية في الصين وروسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الصين بهذه الخطوة تؤكد تفهمها ودعمها لموقف روسيا، إزاء كل ما يتعلق بالأمن القومي للبلدين، وعلاقة موسكو بالولايات المتحدة الأميركية وحلف الناتو.

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