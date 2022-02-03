“الصحة العالمية”: كورونا في أوروبا يدخل مرحلة الهُدنة

أكدت منظمة الصحة العالمية دخول القارة الأوربية بفترة هُدنة طويلة مع فيروس كورونا، بعد أكثر من عامين على انتشار المرض فيها.

وبررت المنظمة العالمية الأمر بارتفاع معدلات التلقيح فيها، وبانتشار متحور أوميكرون الذي أكسب العديد من الناس مناعة ضد الفيروس التاجي، بالإضافة لاقتراب انتهاء فصل الشتاء الذي ينشط فيه الفيروس التاجي.

وصرح “هانس كلوغه” مدير الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية، بأنّ القارة الأوربية ستشهد فترة هدوء طويلة من فيروس كورونا، لم تعرفها منذ بدء انتشار الجائحة، متوقعاً أن تُشكل هذه الهدنة نهاية كورونا.

من جهةٍ أخرى أعلنت عدّة دول عن تخفيف ورفع القيود التي فرضتها على سكانها، حيث لم يعد ارتداء الكمامة في فرنسا والدنمارك وإنجلترا أمراً إلزامياً، بالإضافة لإلغاء القيود في الأماكن التي تستقبل أعداداً كبيرة من الناس كالملاعب، دور السينما، والمؤسسات الثقافية، وإلغاء إلزامية العمل عن بُعد.

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