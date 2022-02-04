ماتريلا: إيطاليا ملتزمة تجاه قضايا المتوسط والشرق الأوسط

قال الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه التنصل من مسؤوليته تجاه ما تشهده منطقتا البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط.

وأشار ماتاريلا، في تصريحات له أمام جلسة مشتركة لغرفتيْ البرلمان الإيطالي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لولاية جديدة في رئاسة الجمهورية؛ إلى أنه يجب أن تدرك شعوب الاتحاد الأوروبي أن لها دورًا في دعم عمليات الاستقرار والسلام في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط التي تعاني، بحسب وصفه.

وأكد ماتاريلا على أن الحكومة الإيطالية، بزعامة رئيس الوزراء ماريو دراغي، ملتزمة على الصعيدين الداخلي والدولي تجاه هذه القضايا.

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