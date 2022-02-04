حظر العملات الأجنبية يُعيق البرامج الأممية الإنمائية في أفغانستان

حذر رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان عبد الله الدردري، من أن المنظمة لا تستطيع التصرف في حوالي 135 مليون دولار مودعة في بنك بأفغانستان؛ نظرًا لأن البنك المركزي الذي تديره حركة طالبان، لا يستطيع تحويله إلى العملة المحلية.

وأضاف المسؤول الأممي، في تصريحات خلال قمة لجمعية المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال؛ أن المنظمة أدخلت الدولارات الأميركية إلى البلاد “مع وعد واضح من البنك المركزي بأن النقود الجديدة ستحوّل تلقائيًا إلى العملة الأفغانية، لكن ذلك لم يحدث؛ الأمر الذي يعيق تنفيذ جميع البرامج.

وكانت طالبان، التي سيطرت على الحكم في أغسطس، قد حظرت استخدام العملات الأجنبية في بلد كان الدولار شائعًا فيه.

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