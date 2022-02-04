الرئيس الإيطالي: لا نقبل بحرب جديدة في أوروبا

قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا خلال جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان الإيطالي لأداء اليمين الدستورية لولاية جديدة إنه لا يقبل بحرب جديدة في أوروبا في إشارة للأزمة “الروسية- الأوكرانية”.

وأشار إلى أن إيطاليا لا تقبل الآن الحرب حتى دون ذريعة المنافسة بين الأنظمة السياسية والاقتصادية المختلفة، وأكد أن أوروبا عانت كثيرًا بسبب الحربين العالميتين.

وقال: لا بد أن نحتكم لمواردنا وموارد الدول الحليفة والصديقة لتكون مظاهر القوة دليل للتفاهم المتبادل، وحتى لا يخشى أي شعب من عدوان جيرانه.

يذكر أن ماتاريلا شكر الجميع على ثقتهم به لولاية جديدة، وأكد عمله وفق الدستور؛ من أجل إيطاليا أكثر عدلاً وحداثة.

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