ليبيا نيوز

الرئيس الإيطالي: لا نقبل بحرب جديدة في أوروبا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا خلال جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان الإيطالي لأداء اليمين الدستورية لولاية جديدة إنه لا يقبل بحرب جديدة في أوروبا في إشارة للأزمة “الروسية- الأوكرانية”.

وأشار إلى أن إيطاليا لا تقبل الآن الحرب حتى دون ذريعة المنافسة بين الأنظمة السياسية والاقتصادية المختلفة، وأكد أن أوروبا عانت كثيرًا بسبب الحربين العالميتين.

وقال: لا بد أن نحتكم لمواردنا وموارد الدول الحليفة والصديقة لتكون مظاهر القوة دليل للتفاهم المتبادل، وحتى لا يخشى أي شعب من عدوان جيرانه.

يذكر أن ماتاريلا شكر الجميع على ثقتهم به لولاية جديدة، وأكد عمله وفق الدستور؛ من أجل إيطاليا أكثر عدلاً وحداثة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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