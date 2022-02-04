تونغا تعلن أولى الإصابات بـ”كورونا”.. والسبب المساعدات

أعلنت دولة تونغا عن أولى الإصابات بفيروس كورونا بعد عامين نجحت خلالهما في تجنب دخول الفيروس التاجي لأراضيها.

وقال الحكومة إن شحنات المساعدة التي حصلت عليها الدولة الواقعة في المحيط الهادئ بعد ثوران البركان هي التي أدخلت الفيروس للدولة التي تعد من أكثر الدولة عزلة في العالم.

وأشارت الحكومة إلى إصابة رجلين كانا يعملان بتفريغ سفن وطائرات المساعدات الواردة من أستراليا، الصين، نيوزيلندا، اليابان، وبريطانيا على رصيف ميناء كوين سالوتي وارف، وأكدّت وضع الرجلين بالعزل.

وقالت الحكومة إن الإصابات حدثت رغم اتخاذها الإجراءات الاحترازية كافة للوقاية من الفيروس التاجي.

يذكر أن تونغا تغطت بالرماد بشكلٍ كامل بعد ثوران بركان هونغا تونغا هونغا هاباي الهائل تحت البحر في 15 يناير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا