جونسون تحت الضغط.. استقالة مساعدين لرئيس الوزراء البريطاني

أعلن اثنان من مساعدي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالتهما؛ مما صعد الضغط عليه، خاصةً مع انتقادات وجهها له وزير ماليته بسبب عبارات لاذعة وجهها إلى زعيم المعارضة.

أزمة جونسون؛ في تصاعد بعد موجة غضب جراء سلسلة من الحفلات، التي حضرها في مكتبه ومقر إقامته أثناء فترات الإغلاق لاحتواء جائحة كورونا، مما شكّل فضيحة أعقبت سلسلة من الزلات والأخطاء في السياسات الحكومية، دفعت مستشارته السياسية منيرة ميرزا، لترك وظيفتها بعد أن عملت معه 14عامًا.

كما أعلن مدير الاتصالات في رئاسة الوزراء جاك دويل والذي يعد أحد أقرب المقربين من جونسون استقالته.

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