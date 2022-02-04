أوروبا تفرض عقوبات على قادة الانقلاب الخمسة في مالي

أصدر الاتحاد الأوروبي -اليوم الجمعة- بياناً أعلن من خلاله إدراج رئيس الوزراء الانتقالي في جمهورية مالي على “قائمة سوداء”، شملت أيضاً مُقربين من “آسيمي جويتا”، الرئيس “المؤقت” للبلاد.

استهدفت القائمة الأوروبية السوداء بشأن مالي “5” أشخاص، وتنص على منع دخولهم لدول الاتحاد، علاوةً على تجميد الأرصدة، وتأتي هذه العقوبات الأوروبية على خلفية تخلى الجيش في مالي عن خطة لإجراء الانتخابات التي كانت مقررة في شهر فبراير الجاري.

يُشار إلى أن العقوبات الأوروبية، صدرت بعد يومين من طرد الانقلابيين للسفير الفرنسي، وقبل ذلك مطالبتهم برحيل القوات الدنماركية، فيما تشهد منطقة الساحل الأفريقي موجة نزاعات مسلحة وانقلابات متتالية.

وتجدر الإشارة إلى أن المُعاقبين الخمسة هم من كبار القادة العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، في شهر أغسطس عام 2020، في الانقلاب الأول بين انقلابين، فيما جاء الانقلاب الثاني في شهر مايو من العام الماضي 2021.

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