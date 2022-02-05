السودان.. تجمع المهنيين يرفض لقاء المبعوث الأممي

رفض تجمع المهنيين السودانيين، الذي لعب دورًا قياديًا في انتفاضة 2019، لقاء مبعوث الأمم المتحدة الخاص فولكر برتيس، متهمًا بعثة المنظمة الدولية “يونيتامس”، بالتقاعس عن إدانة الانقلاب العسكري، والانحياز للقادة العسكريين.

في المقابل، أكدت “يونيتامس”، في بيانٍ لها، تلقيها طلبات مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة السودانيين، للاجتماع معها والمشاركة في عملية المشاورات التي تسهلها الأمم المتحدة، في إطار المبادرة التي أطلقتها لتشجيع حل سوداني للمأزق السياسي.

وجددت جماعات مدنية كثيرة، من بينها لجان المقاومة التي تنظم الاحتجاجات الحالية؛ رفضها التفاوض مع الجيش.

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