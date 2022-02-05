إدارة بايدن تعيد إعفاء إيران من العقوبات لتحفيز المحادثات

مع دخول محادثات إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني مراحلها النهائية؛ اتخذت الولايات المتحدة أمس خطوة تمثل مبادرة ملحوظة تجاه طهران، إذ أعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن العمل بإعفاءات أساسية تستثني الدول والشركات الأجنبية المشاركة في مشاريع نووية غير عسكرية من فرض عقوبات أميركية.

كانت هذه الإعفاءات ألغيت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وتتعلق بالبرنامج النووي المدني الإيراني، إذ تسمح للدول الأخرى والشركات، خاصة الروسية والصينية، بالمشاركة في هذا البرنامج، دون فرض عقوبات أميركية عليها؛ بهدف تعزيز السلامة ومنع الانتشار.

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن هذا الإعفاء كان ضروريًا للسماح بإجراء مباحثات فنية ضرورية للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، لكنه أشار إلى أن إعادة الإعفاء لا تعني قرب التوصل إلى تفاهم للعودة إلى الصفقة.

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