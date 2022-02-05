“إيكواس” تقرر نشر قوة دعم لإرساء الاستقرار بغينيا بيساو

بعد أيام من محاولة الانقلاب الفاشلة على رئيس غينيا بيساو؛ أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، في بيان لها أنها سترسل قوة دعم لإرساء الاستقرار في البلاد.

لم يتضمن بيان “إيكواس”، الصادر في ختام قمة لقادة دول المجموعة استضافتها العاصمة الغانية أكرا؛ معلومات عن عناصر القوة، أو يحدد موعدا لنشرها. فيما لم يصدر أي تعليق من رئاسة غينيا بيساو حول القرار.

وسبق للمجموعة أن نشرت قوة مماثلة في غينيا بيساو بعد انقلاب أبريل 2012، وغادرت البلاد في سبتمبر 2020 مع نهاية تفويضها.

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