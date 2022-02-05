ليبيا نيوز

السلطات المغربية تعلن وفاة “ريان” بعد إنقاذه

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت السلطات المغربية في بيان رسمي تمت إذاعته بعد دقائق من إخراج الطفل “ريان” من البئر التي سقط بها قبل خمسة أيام، أن الطفل قد توفي حال إكمال عملية انتشاله من البئر، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت فرق الإنقاذ المغربية قد تمكنت مساء اليوم السبت من إخراج ريان من البئر، بعد حفر نفق يوصل إلى البئر الواقعة في منطقة شفشاون.

واكتملت عملية إخراج ريان بعد إكمال عمليات الحفر الآلية واليدوية، ليصل فريق طبي مختص واختصاصيو إنعاش إلى داخل النفق.

يُذكر أن ريان يبلغ من العمر خمس سنوات، وقد سقط في بئر على عمق 32 متراً قبل خمسة أيام مضت، ولم تكتمل فرحة عمال الإنقاذ والمواطنين المتابعين لعملية الإنقاذ على مدار الأيام الماضية، حيث تم الإعلان عن وفاة الطفل بعد دقائق قليلة من الإعلان عن إخراجه من البئر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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