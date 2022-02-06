الرئيس التونسي يحل المجلس الأعلى للقضاء

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأحد، حل المجلس الأعلى للقضاء، مشيراً إلى أنه من حقوق التونسيين أن يكون لهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يُطبّقون إلا القانون.

وأضاف سعيد في بيان، أن من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون، سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء.

وكان سعيد قد انتقد القضاء مراراً، مؤكداً أنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء للدولة. وانتقد كثيراً تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلاً إن هناك فساداً وإنه مُصر على إصلاح القضاء عقب إلغائه كل المزايا المالية لأعضاء المجلس.

يُذكر أن المجلس الأعلى للقضاء في تونس هو مؤسسة دستورية تتولى الإشراف على العمل القضائي، ومتابعة الأحوال الوظيفية لشاغلي القطاع من التأديب والترقية والعلاوات والمزايا الوظيفية.

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