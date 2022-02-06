فرنسا ولوكسمبورغ تطلبان من بيروت معلومات عن حسابات حاكم مصرف لبنان

أكدت مصادر قضائية لبنانية، أنَّ السلطات تلقت رسالة من فرنسا ولوكسمبورغ، تطلب فيها معلومات تتعلق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وذكر متحدث باسم القضاء في لوكسمبورغ في وقت سابق، أنه رفع قضية جنائية تتعلق بـسلامة وشركاته وأصوله، في حين قالت السفارة الفرنسية في لبنان، إنَّها لا تستطيع التعليق على إجراءات قانونية قائمة.

ونفى سلامة من جهته، التقارير التي ذكرت أنَّ سلطات لوكسمبورغ وجهت إليه اتهامات، قائلاً إنَّ سويسرا وفرنسا سبق أن طلبتا تعاوناً مماثلاً من لبنان.

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