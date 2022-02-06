“باتسيراي” يضرب جنوبي شرق مدغشقر مهدداً بنزوح 150 ألف شخص

لقى “3” أشخاص حتفهم -اليوم الأحد- في جنوبي شرق مدغشقر، فور وصول إعصار “باتسيراي” إلى الجزيرة، وقد خلف دمارا سبب في انهيار مبان عدة وأسفر عن وقوع فيضانات أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي-وفقاً لتقارير عن إذاعة مدغشقر الرسمية.

وأوضحت الإذاعة الحكومية أن الأشخاص الثلاثة الذين لقوا حتفهم هم من بلدة أمبالافاو، التي تبعد 460 كيلومتراً إلى الجنوب العاصمة المالاغاشية “تناناريف”، إثر انهيار منزلهم عندما ضرب الإعصار المنطقة.

ويتوقع أن يعلن مكتب إدارة الكوارث الحكومي عن أرقام الضحايا والنزوح في وقت لاحق اليوم وقد ضرب باتسيراي اليابسة في وقت متأخر من مساء أمس السبت، مجتاحاً ساحل مدغشقر الشرقي مصحوباً بهطول أمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها 165 كيلومترا في الساعة، كما تتوقع السلطات أن يؤدي الإعصار إلى نزوح ما يصل إلى 150 ألف شخص.

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