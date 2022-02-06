الملكة إليزابيث: كاميلا ستصبح ملكة بريطانيا الجديدة

أثنى الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا على ما عبرت عنه والدته الملكة إليزابيث -اليوم الأحد- بالإفصاح عن رغبتها في أن تصبح زوجته كاميلا قرينة الملك عندما يصبح ملكا، مشيداً بما رأى أنه “شرف” أسبغته عليها الملكة في الذكرى الـــ70 لاعتلائها عرش بريطانيا.

وكشفت إليزابيث الثانية عن اسم ملكة بريطانيا الجديدة، قائلةً في خطاب اليوبيل البلاتيني إنّ كاميلا دوقة كورنويل وزوجة ابنها الأمير تشارلز ستكون ملكة بريطانيا الجديدة بعد تولي ابنها تشارلز العرش، داعيةً شعبها لدعم كاميلا التي تعرف باسم “ملكة كونسورت”، وقالت إنّها تستحق دعماً مماثلاً للدعم الذي حصلت عليه من شعبها طوال سنين حكمها.

يُذكر أن كاميلا تزوجت من تشارلز في سنة 2005 مما مكنها بالتدريج من القيام بدور أكثر بروزا حيث تتمتع بشعبية باعتبارها أحد أفراد الأسرة المالكة وتظهر بانتظام في المناسبات الرسمية بجوار تشارلز والملكة إليزابيث.

ويرى مراقبون للمشهد الملكي البريطاني أن تصريح الملكة هذا سيحد من الحاجة إلى أي مناقشات حول الألقاب المستقبلية في الأسرة المالكة، بعد ما شهرت الصحف النصفية البريطانية في وقت سابق بكاميلا باعتبارها السبب في انهيار زواج تشارلز وزوجته الأولى الأميرة ديانا.

وتجدر الإشارة إلى أن إليزابيث الباغلة من العمر 95 عاماً قد اعتلت عرش بريطانيا وأكثر من 12 دولة تابعة للتاج، من بينها كندا وأستراليا ونيوزيلندا، عندما توفي والدها الملك جورج السادس في 6 فبراير 1952، بينما كانت في زيارة لكينيا ضمن جولة خارجية.

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