لدعم “حلفاء شرق أوروبا”.. قوات أميركية تصل إلى بولندا

هبطت طائرة نقل عسكرية نوع C17 ، على متنها جنود أميركيون في بولندا -اليوم الأحد- وفقاً لموقع القوات الجوية الأميركية على الانترنت- والذي أفاد بأن الطائرة مصممة لإنزال 102 من المظليين وعتادهم من الجو، فيما لم يتضح بعد عدد القوات التي وصلت.

ويأتي وصول الطائرة الأميركية بعد وصول طائرة تقل قائد الفرقة 82 المحمولة جواً اللواء بالجيش الأميركي “كريستوفر دوناهو”-أمس السبت- إضافةً لعدد من الطائرات التي تحمل مجموعة طليعية وعتادا عسكريا أميركيا، ضمن دعم الولايات المتحدة لشركائها في حلف الناتو، شرقي أوروبا فيما يتواصل الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الأميركية-البنتاغون- قد ذكرت في وقت سشابق، أن نحو 1700 جندي، معظمهم من الفرقة 82 المحمولة جوا، سيُرسلون من “فورت براغ” بولاية “نورث كارولاينا” إلى بولندا.

وتجدر الإشارة أن روسيا تنفي على الدوام أي تخطيط لغزو أوكرانيا، فيما نشرت أكثر من 100 ألف جندي قريباً من حدود الجارة أوكرانيا، كما أوضحت مراراً أنها قد تتخذ إجراءات عسكرية غير محددة إذا لم تُلب مطالبها، وفي مقدمتها “تعهد حلف الناتو بعدم قبول أوكرانيا في عضويته”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا