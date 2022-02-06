تبون: كسب المعركة ضد الإرهاب يرتكز على مكافحة الجماعات المتطرفة

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن المعركة ضد الإرهاب والتطرف العنيف لا يمكن كسبها في غياب مقاربة متكاملة ترتكز على شقين؛ وهما مكافحة الجماعات المتطرفة والوقاية وجهود القضاء على التطرف على وجه أخص.

وقال تبون خلال تقريره الذي عرضه وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية في الخارج رمطان لعمامرة خلال قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس أبابا إن الجزائر طالما رافعت من أجل مقاربة شاملة ومتكاملة ضمن الاستراتيجيات الواجب اعتمادها بهدف وضع حد للإرهاب والجريمة ومكافحتهما على المستوى الوطني والدولي.

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