“الأعلى للقضاء” التونسي يرفض قرار قيس سعيد بحله

وجه رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي “يوسف بوزاخر”، إلى رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد”، اتهاماً اليوم الأحد على ما قال إنه “تقويض لاستقلال القضاء بشكل غير قانوني من خلال حل المجلس”، مضيفاً أن قرار الرئيس بحل المجلس محاولة لوضع القضاء “في مربع التعليمات” الرئاسية.

كما حذر “بوزاخر” من أن القضاة لن يسكتوا، في حين رفض المجلس في بيان قرار الرئيس وتعهد بمواصلة مهامه، وكان “سعيد” قد أصدر القرار الليلة الماضية في أحدث خطوة في عملية الإجراءات، التي يصفها منتقدوه بالانقلاب، حيث علق أيضاً عمل البرلمان وعزل رئيس الوزراء في يوليو متعهداً بإعادة صياغة الدستور.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء في تونس، من بين عدد قليل من مؤسسات البلاد التونسية القادرة على ممارسة صلاحياتها بشكل مستقل عن رئيس الدولة الذي ينتقد القضاء منذ شهور لتأخره في الفصل في قضايا الفساد والإرهاب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا