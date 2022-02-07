مقتل 5 جنود باكستانيين بإطلاق نار من داخل أفغانستان

أعلن الجيش الباكستاني مقتل خمسة من جنوده عند مركز حدودي مع أفغانستان، جراء إطلاق نار من مسلحين داخل أفغانستان، في ثاني هجوم من نوعه منذ سيطرة حركة طالبان على كابول في أغسطس الماضي.

أشار الجيش، في بيانه، إلى أنه رد على إطلاق النار وأحدث خسائر جسيمة، لكن لا تأكيد لأي معلومات في ظل منع وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان، من الوصول إلى المقاطعات الحدودية الجبلية بين البلدين.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه حركة طالبان باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم؛ نفت الحكومة الأفغانية أن يكون إطلاق النار من داخل أراضيها، وأكد نائب المتحدث باسمها أنها لن تسمح لأحد باستخدام أراضي أفغانستان ضد أي دولة، خاصة دول الجوار.

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