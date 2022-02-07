مدغشقر.. الإعصار باتسيراي يقتل 10 أشخاص ويسبب دمارًا كبيرًا

أدى الإعصار باتسيراي، الذي ضرب جنوب شرق مدغشقر، إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل، مخلفًا دمارًا شمل انهيار مبان، وتسبب في انقطاع الكهرباء وحدوث فيضانات.

كانت بلدة نوزي فاريكا الساحلية الأكثر تضررًا، بحسب مسؤولين محليين، حيث دمرت معظم المباني فيها وعزلت عن المنطقة المحيطة بسبب الفيضانات.

ورافقت الإعصار أمطار غزيرة ورياح قوية وصلت سرعتها إلى 165 كيلومترًا في الساعة، وسط ترجيحات من السلطات أن يؤدي الإعصار إلى نزوح ما يصل إلى 150 ألف شخص.

وعمق هذا الإعصار معاناة السكان من إعصار آخر ضرب الجزيرة قبل أسبوعين فقط، وأدى إلى مقتل 55 شخصًا وشرد 130 ألفًا.

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