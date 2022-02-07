أوتاوا تعلن الطوارئ لاحتواء احتجاجات ضد القيود الصحية

أعلن رئيس بلدية أوتاوا جيم واتسون، حالة الطوارئ، في ظل احتجاجات مستمرة منذ أسبوع لمعارضي القيود الصحية، تسببت بشلل تام للعاصمة الكندية، معتبرا أن الوضع بات “خارجًا عن السيطرة”.

أشارت البلدية، في بيان لها، إلى أن القرار “يعكس الخطر الجسيم والتهديد الذي تتعرض له سلامة السكان وأمنهم، جراء الاحتجاجات المستمرة، ويؤكد الحاجة إلى دعم من السلطات القضائية والهيئات الحكومية الأخرى”.

وذكرت، بهذا الصدد ، أن القرار “يوفر أيضًا قدرًا أكبر من المرونة داخل إدارة البلدية، بصورة تسمح بمواصلة العمل من أجل توفير الخدمات الأساسية”.

ولم تقف الاحتجاجات عند حدود أوتاوا، بل امتدت إلى مدن كندية رئيسة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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