المحكمة الاتحادية بالعراق تعلّق ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية

قررت المحكمة الاتحادية تعليق ترشيح الزعيم الكردي ووزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، لرئاسة الجمهورية، في قرار يعكس حدة الخلافات السياسية المستمرة في العراق منذ إجراء الانتخابات التشريعية، وهو ما يعيد خلط الأوراق قبيل جلسة البرلمان المقررة اليوم لانتخاب الرئيس.

جاء قرار المحكمة على خلفية اتهامات بالفساد طالت زيباري الذي يعد أحد أبرز الأسماء المطروحة للمنصب، ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المدعين أنهم “وجدوا أن إجراءات مجلس النواب فيما يخص قبول المرشح تخالف أحكام الدستور، وتمثل خرقا جسيما للنصوص الواردة فيه”.

أما زيباري؛ فقد أكد، من جانبه، احترامه لقرار المحكمة “لحين حسم الدعوى المقامة ضده، معتبرًا أن ما يُشاع لا يعدو أن يكون مجرد محاولة من أجل مزيد من التشبث بالسلطة.

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