اليابان تواجه كورونا بخطة المليون

في إطار سعيها للتغلب على كورونا ووضع حد لانتشاره، بدأت اليابان بتوزيع الجرعات التنشيطية للمواطنين بمعدل مليون جرعة يومياً.

وقالت الحكومة اليابانية إنّ 4.8% من سكان اليابان حصلوا على الجرعة التعزيزية، في وقتٍ تجاوزت فيه الإصابات اليومية حاجز ال 100 ألف إصابة.

من جانبه قال رئيس الوزراء “فومي كيشيدا”، إنّ الحكومة تعمل على توزيع الجرعات التنشيطية على الأشخاص الراغبين بالحصول عليها بأقرب وقتٍ ممكن.

وأكد كيشيدا أهمية الجرعة الثالثة من التطعيم، ودورها في منع تطور أعراض كورونا وخاصة المتحور أوميكرون، وأشار إلى أنّ توزيع الجرعات التنشيطية في الشركات والجامعات سيبدأ بمنتصف فبراير الجاري.

يذكر أنّ اليابان تعرف ارتفاعاً بمعدل الإصابات بكورونا، بعد انتشار متحور أوميكرون فيها

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