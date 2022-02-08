الخارجية الأميركية: تخصيص مكافأة لمعلومات عن زعيم داعش خراسان

أعلنت الخارجية الأميركية أن برنامج “المكافآت من أجل العدالة”، خصص مكافأة تبلغ عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تفضي للكشف عن هوية أو مكان زعيم تنظيم “داعش خراسان”، سناء الله غفاري، والمعروف أيضًا باسم شهاب المهاجر.

يعدّ غفاري المسؤول عن الموافقة وتنسيق التمويل لتنفيذ كافة عمليات “داعش خراسان”، وهو الفرع الإقليمي لتنظيم داعش، وظهر لأول مرة عام 2014 وقاتل الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب، كما قاتل حركة طالبان، وسبق أن صنفته الحكومة الأميركية منظمة إرهابية منذ سبتمبر عام 2015.

وخصصت الخارجية مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود للقبض على المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف مطار كابول خلال إتمام عمليات الإجلاء للقوات الأميركية، والذي سقط فيه 185 شخصًا، بينهم 13 جنديًا أميركيًا.

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