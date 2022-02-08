ليبيا نيوز

تواصل الاحتجاجات في السودان رفضًا لإعادة مسؤولين سابقين لمناصبهم

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظم آلاف السودانيين في الخرطوم ومدن أخرى، مسيرة، أمس، لتأكيد رفضهم للحكم العسكري، والتعبير عن قلقهم من عودة مسؤولين من نظام الرئيس المعزول عمر البشير إلى تولي مناصب في الحكومة.

من جانبها، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع بشكل متكرر في العاصمة، ومنعت المحتجين من الوصول إلى القصر الرئاسي، وأقامت حواجز ومتاريس على مسافة تزيد عن كيلومتر منه، فيما سجل عدد من المصابين وفق ما أفاد به شهود عيان، وتم إسعاف معظمهم.

وتزداد المخاوف بعد انقلاب 25 أكتوبر من إعادة تعيين الجيش بعض مسؤولي عهد البشير في حكومة لتصريف الأعمال، خاصةً وقد تمت إعادة موظفين سبق فصلهم للعمل في وزارة الخارجية ووزارة العدل والقضاء والبنك المركزي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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