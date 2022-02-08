كارثة تنذر مستقبل البشرية.. “ذوبان جليد غرينلاند يهدد الملايين بالغرق”

أماطت بيانات حديثة اللثام عن حقيقة مخيفة تتمثل في أن جزيرة غرينلاند الواقعة في القطب الشمالي، فقدت أكثر من 5,100 مليار طن من الجليد على مدى 20 عامًا، وهو ما يعادل الكمية الكافية لإغراق الولايات المتحدة في نصف متر من الماء.

جاء الكشف عن هذه البيانات من خلال الأقمار الصناعية التابعة لمجموعة “بولار بورتال”، وهي تشمل أربع مؤسسات بحثية حكومية.

وذكر الباحثون أن هذا الفقد الهائل من الجليد أسفر عن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 1,2 سم خلال عقدين من الزمان فقط.

وأشارت دراسة أجرتها مجلة “نيتشر” عام 2019، عن توقعات بارتفاع مستوى سطح البحر في العالم بمعدل 7 إلى 13 سم بحلول عام 2100.

اللافت للانتباه أن هذا الارتفاع قد يؤدي إلى تداعيات شديدة الخطورة على اعتبار أنه مقابل كل 1 سم ارتفاع في مستوى سطح البحر، يكون ستة ملايين شخص عرضةً للفيضانات الساحلية حول الكوكب، مما يعني أن ذوبان الجليد في غرينلاند قد يتسبب في إغراق 100 مليون شخص كل عام، بحلول نهاية القرن.

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