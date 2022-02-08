المحاصيل دُمِّرت والماشية تموت.. الملايين يواجهون شبح الجوع في القرن الأفريقي

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء من أن 13 مليون شخص في أنحاء القرن الأفريقي يواجهون خطر الجوع الشديد، داعيًا إلى تقديم مساعدة فورية لتفادي تكرار مجاعة قبل عقد من الزمن أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص.

وسبق أن تسببت ثلاثة مواسم من شحّ الأمطار في خلق ظروف مناخية أكثر جفافًا منذ الثمانينيات، مع توقعات بسقوط أمطار دون المتوسط، من المتوقع أن تزيد المعاناة في الأشهر المقبلة.

وقال المدير الإقليمي في المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق أفريقيا مايكل دانفورد : “المحاصيل دمرت، والماشية تموت، والجوع آخذ في الازدياد مع تواتر موجات الجفاف التي تؤثر على القرن الأفريقي”.

وقد أدت الظروف إلى تدمير الماشية، مما أجبر الآلاف في منطقة يعيش فيها الكثير من الرعاة على النزوح إلى مخيمات النزوح.

وقال محمد آدم من المنطقة الصومالية في إثيوبيا في شريط فيديو لبرنامج الأغذية العالمي: “لم نشهد هذا من قبل، لا نرى سوى عواصف ترابية الآن، نخشى أن تغطينا جميعًا وتصبح مقبرتنا”.

ويطلق برنامج الأغذية العالمي، الحائز على جائزة نوبل للسلام في عام 2020، خطته للاستجابة الإقليمية للقرن الأفريقي هذا الأسبوع ويدعو إلى توفير 327 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الفورية لـ 4.5 ملايين شخص.

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