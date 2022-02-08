البنك الدولي يقترح تسعير الهواء الملوث.. للحد من الانبعاثات

قدم البنك الدولي، ضمن تقرير حديثه له، اقتراحًا يتضمن تسعير تكلفة تلوث الهواء وتوفير أسواق للانبعاثات الكربونية في دول الشرق الأوسط؛ للسيطرة على زيادة التلوث والحد من مخاطره وتكاليفه.

كشف البنك الدولي، في تقريره، أن التكلفة البشرية والاقتصادية لتلوث الهواء تقدر بأكثر من ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واقترح البنك إصلاح دعم الوقود الأحفوري وخلق أسواق للانبعاثات، إضافة إلى إتاحة خيارات نقل أكثر نظافة.

كما قدّر البنك الدولي تكلفة تلوث الهواء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ 141 مليار دولار سنويًا.

وعلى صعيد التلوث البحري، قدم البنك توصياته بأن يتم تحسين إدارة النفايات والمخلفات الصلبة، وإنشاء هياكل موثوقة لأسواق إعادة تدوير المخلفات، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص بشأن المخلفات البلاستيكية.

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