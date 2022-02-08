رئيس المجلس الرئاسي يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا

طرابلس 08 فبراير 2022 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي صباح اليوم الثلاثاء، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل،الذي أطلع رئيس المجلس الرئاسي على أجندة أعمال القمة الإفريقية الأوروبية القادمة ببروكسل، كما استعرض اللقاء الملفات المشتركة الليبية – الأوروبية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي لسفير الاتحاد الأوروبي، أن المجلس الرئاسي يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف والمؤسسات، ويضع في أولوياته إنجاز مشروع المصالحة الوطنية.

وأضاف السيد الرئيس: “أن المشكلة القائمة الآن هي قانونية ودستورية، ويجب معالجتها في أقرب الآجال”، وأن المجلس الرئاسي يسعي لأن تكون الانتخابات هي المخرج والحل، وأن تكون في أقرب وقت”.

وشدد السيد الرئيس على أهمية المحافظة على الزخم الشعبي، للذهاب للانتخابات البرلمانية والرئاسية بحسب مسار برلين، وإتفاق جنيف، كاشفاً استمرار المجلس الرئاسي في وضع إطار عام وعملي، من أجل إخراج المرتزقة من كل ليبيا، مشيراً إلى تعامل المجلس في ملف إخراج المرتزقة مع بعض الدول كشركاء، ويرفض أي تدخل أجنبي أي كان نوعه.

وعن ملف الهجرة، اعتبر السيد الرئيس إنه ملف مشترك، وهو ليس ملف محلي فقط، فليبيا هي بوابة إفريقيا للأوروبيين، وهي بوابة أوروبا للأفارقة. (وال) ح س/ ر ت

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