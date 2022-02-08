أستراليا تحدد 21 فبراير موعداً لفتح معابرها أمام المحصّنين من كورونا

أعلن رئيس وزراء أستراليا “سكوت موريسون” أن بلاده سوف تستأنف فتح منافذها والمعابر أمام الزائرين لها من أنحاء العالم، المحصّنين بالكامل، بعد 13 يوماً.

وقال “موريسون” في ختام انعقاد اجتماع لجنة الأمن الوطني التابعة للحكومة الأسترالية، أن لجنة الأمن الوطني والحكومة قرّرتا اليوم إعادة فتح الحدود الأسترالية في 21 فبراير، أمام كل حاملي تأشيرات الدخول الصالحة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدخول إلى أستراليا مشروط بالحصول على جرعتين من اللقاح، منبهاً الجميع بالالتزام بهذه الإجراءات، موضحاً أنّ “الحجر الصحي الصارم” سيستمر، وأن “هذه التدابير الصارمة تحدّدها الولايات والحكومات التابعة لها”.

وتجدر الإشارة إلى أن أستراليا أغلقت حدودها أمام غالبية الزوّار في مطلع عام 2020، وبدأت تخفيف إجراءاتها الصارمة منذ نوفمبر 2021 من خلال وضعها برامج سفر مع نيوزيلندا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، واليابان.

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