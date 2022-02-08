انهيار جليدي بين الباكستان وافغانستان يتسبب في مقتل 19 شخص

كابل 08 فبراير 2022 (وال) -لقي (19) شخصا على الأقل مصرعهمـ أمس الاثنين في انهيار جليدي أثناء محاولتهم عبور ممر جبلي يربط بين أفغانستان وباكستان.

وقال مسؤول الإعلام والثقافة في ولاية كونار في شرق أفغانستان، نجيب الله حسن عبدل لوكالة “فرانس برس” إن مجموعات عدة من الأشخاص كانت تحاول عبور الحدود عندما بدأ تساقط الثلوج.

وأضاف: “تم العثور على (19) جثة حتى الآن” مشيرا إلى أن رجال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا آخرين وناجين محتملين.

ويحاول العديد من الأفغان يوميا عبور الحدود الجبلية مع باكستان، بحثا عن عمل أو سلع رئيسية للتجارة.

وارتفع عدد هذه المحاولات بشكل كبير، منذ أن غرقت البلاد في أزمة إنسانية عقب عودة حركة “طالبان” إلى السلطة في أغسطس.

يذكر أن في عام 2015، لقي أكثر من (250) شخصا مصرعهم في أفغانستان في سلسلة من الانهيارات الجليدية.(وال كابل) س خ.

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