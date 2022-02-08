العراق.. مقتل عناصر من تنظيم داعش بين محافظتي نينوى وصلاح الدين

بغداد 08 فبراير 2022 (وال) -أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، عن تدمير مقر “قيادة وسيطرة” لعناصر من تنظيم “داعش” الارهابي بين محافظتي نينوى وصلاح الدين، فيما أشارت إلى مقتل ( 7 ) عناصر كانوا متواجدين داخله.

وقالت الخلية في بيان” إن جهودا ميدانية تبذلها القطعات الأمنية في رصد ومتابعة القيادات الإرهابية والعناصر التابعة لها، حيث تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، بالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، وبعمل مستمر وشاق لقطعات قيادة عمليات غرب نينوى، في متابعة موقع مهم لقيادات عناصر داعش جنوب الحضرهو عبارة عن كهف طوله ( 140 ) متر، يستخدم كمقر قيادة وسيطرة لعناصرعصابات داعش الإرهابية، ضمن الحدود الفاصله بين قيادات عمليات غرب نينوى وصلاح الدين والجزيرة”.

وأضافت، أنه “تم تزويد طائرات ( F_16 ) العراقية بمعلومات مؤكدة عن هذا الموقع، ووجهت الطائرات ضربات دقيقة وبالعتاد الثقيل، أسفرت عن تدمير الوكر صباح اليوم، وبحسب المعلومات الاولية ان بداخله مفرزة مكونة من (7) عناصر ارهابية مهمة وتم قتلهم جميعا”.

وأشارت إلى أن “هذه العملية تعد من العمليات الاستباقية النوعية بعد أن جرى استهداف هذه المفرزة الخطرة في مكان استراتيجي يشكل نقطة مهمة في تنفيذ العمليات الإرهابية”، مبينة أن “تنسيق العمل وتبادل المعلومات بين الأجهزة الاستخبارية، كانت له نتائج إيجابية عالية المستوى لتحقيق أهداف غاية الأهمية في القضاء على القيادات الإرهابية، والعناصر المجرمة التي تعمل معها”.(وال بغداد) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال