سلاح البحرية الأمريكي يحصل على سفينة قتالية متطورة

واشنطن 08 فبراير 2022 (وال) -أعلن موقع نافال نيوز، أن سلاح البحرية في الجيش الأمريكي تسلم مؤخرا سفينة قتالية جديدة من فئة ( LCS ).

وجاء في تدوينة على الموقع حول الموضوع “أقيمت في ولاية جورجيا مؤخرا احتفالية خصصت لتسليم سلاح البحرية الأمريكي سفينة ( LCS-28) (سافانا)، والتي حصلت على تصميم للهيكل يساعدها على الحركة بسرعات عالية”.

وأشار الموقع إلى أن الولايات المتحدة تطور سفنا جديدة أخرى من فئة LCS هي: LCS-30 Canberra، وLCS-32 Santa Barbara، و Augusta LCS-34 و Kingsville LCS-36.

ويبلغ طول كل سفينة من سفن LCS نحو ( 127.4 ) م، وعرضها ( 31.6) م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل ( 2787 ) طنا، ولها القدرة على الإبحار بسرعة ( 47 ) عقدة بحرية، وقطع مسافة ( 4300 ) ميل في كل مهمة، ويمكن الاعتماد عليها كسفن دعم في عمليات تدمير الألغام البحرية، وكسفن قتالية قادرة على التعامل مع الأهداف البحرية المعادية في البحار والمناطق القريبة من السواحل.

وسلّحت هذه السفن بمدافع من عيار( 57 ) ملم، ورشاشات من عيار( 12.7 ) ملم، وأنظمة صاروخية مضادة للأهداف البحرية والجوية والبرية، فضلا عن قدرتها على نقل مروحيتين من نوع MH-60R/S))، ودرونات من نوع ( (MQ-8.(وال واشنطن) س خ.

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