رئيس حكومة الوحدة الوطنية يؤكد أن الحكومة مستمرة في عملها حتى التسليم لسلطة منتخبة

طرابلس 08 فبراير 2022 (وال)- أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وقال الرئيس – في كلمة متلفزة مساء اليوم الثلاثاء للحديث عن آخر المستجدات السياسية في البلاد – إنه مستعد لاتخاذ قرار إنسحابه من الانتخابات شريطة أن تعلن كل الأطراف ذات الشيء، مشيرا إلى أن الحكومة مستمرة في عملها حتى التسليم لسلطة منتخبة.

وأضاف السيد الرئيس: “كلكم رأيتم محاولات الطبقة السياسية التمديد لأنفسهم”، موضحا أن الشعب سئم من استمرار هذه الطبقة السياسية على كراسيهم وسيقول لا للتمديد ونعم للانتخابات.

وتابع الدبيبة: “الطبقة السياسية المهيمنة لا تهمني أبدا ولا تعرف إلا التشويش والتزوير على الشعب”، مضيفا : “لن أسمح بمراحل انتقالية جديدة ولن نتراجع عن دورنا حتى الانتخابات”.

وكشف السيد الرئيس عن أن هناك مشاورات واسعة تجرى لتنفيذ الانتخابات والاستحقاق الدستوري في شهر يونيو المقبل. (وال)

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