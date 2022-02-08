ليبيا نيوز

قوات فرنسية تقتل 30 إرهابياً في مالي

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية في بيان لها اليوم الثلاثاء مقتل ما لا يقل عن 30 متشدداً وتدمير عشرات المركبات والأسلحة-الأسبوع الماضي-خلال عمليات مشتركة بين قوة مهام “تاكوبا” التي تقودها فرنسا مع جنود من مالي.

وأوضحت الوزارة أن طائرة مسيرة تابعة للقوات المشتركة، قد رصدت خلال العملية الرئيسية، رتلا من دراجات نارية تقل مقاتلين وأن طائرة دورية مقاتلة من طراز ميراج 2000- تدعم القوات الأوروبية وقوات مالي المنتشرة على الأرض- اشتبكت مع المقاتلين مما أسفر عن “القضاء على نحو 20 إرهابيا”-وفقاً لبيان الوزارة.

وتجدر الإشارة إلى أن العمليات المشتركة بدأت في غرة فبراير واستمرت حتى السادس منه بالتزامن مع توتر العلاقات بين فرنسا ومالي، ما دفع باريس وحلفاء أوروبيين آخرين للتشكيك في جدوى استمرار وجودهم العسكري في مالي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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