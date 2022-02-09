ليبيا نيوز

أميركا تُفكّر بإصدار “دولار رقمي”

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تُفكّر الولايات المتحدة الأميركية في إصدار نسخة رقمية من الدولار، ليلائم العالم غير النقدي، بحسب ما قالته الإذاعة الأميركية إن بي آر.

وبحسب ما نقلته الإذاعة، فإنه في حال اتخاذ الولايات المتحدة لهذه الخطوة، فلن تقوم بِسَّك العملات المعدنية وطباعة الفواتير فحسب، بل ستقوم بإصدار العملة الرقيمة للبنك المركزي التي ستُخزّن في التطبيقات أو المحافظ الرقمية على الهواتف الذكية.

وبحسب خبراء في هذا الشأن، فإن فكرة الدولار الرقمي سيستغرق من “5” إلى “10” سنوات لإدخاله إلى الولايات المتحدة الأميركية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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