أميركا تُفكّر بإصدار “دولار رقمي”

تُفكّر الولايات المتحدة الأميركية في إصدار نسخة رقمية من الدولار، ليلائم العالم غير النقدي، بحسب ما قالته الإذاعة الأميركية إن بي آر.

وبحسب ما نقلته الإذاعة، فإنه في حال اتخاذ الولايات المتحدة لهذه الخطوة، فلن تقوم بِسَّك العملات المعدنية وطباعة الفواتير فحسب، بل ستقوم بإصدار العملة الرقيمة للبنك المركزي التي ستُخزّن في التطبيقات أو المحافظ الرقمية على الهواتف الذكية.

وبحسب خبراء في هذا الشأن، فإن فكرة الدولار الرقمي سيستغرق من “5” إلى “10” سنوات لإدخاله إلى الولايات المتحدة الأميركية.

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