رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس: حل المجلس فرض لأمر واقع

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر أن مسالة حل المجلس الأعلى مطروحة الآن بدون نص قانوني أو تشريعي وهو الآن مجرد أمر واقع، وبدون أن يتبع القرار بنص قانوني يفيد هذا الحل.

وأكد بوزاخر خلال تصريحات صحفية أن المسألة هي فرض لأمر واقع على المجلس الأعلى للقضاء، ويعتقد أن قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد مخالف حتى للوضع الاستثنائي الذي وضع فيه البلاد.

وأشار أن سعيد وضع البلاد في وضع استثنائي بناء على تحديد أخطار تتعلق بالجائحة وبسير عمل المجلس التشريعي، ويتحدث الآن عن خطر جديد لم يكن من السابق على حد وصفه.

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