مقتل جندي سوري وإصابة 5 بهجوم صاروخي إسرائيلي

أشار التلفزيون السوري الرسمي نقلاً عن مصدر عسكري، إلى مقتل جندي على الأقل وإصابة خمسة آخرين، في هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وأحدث أضراراً مادية كبيرة.

وأضاف التلفزيون أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عدداً من الصواريخ المهاجمة في سماء دمشق، لافتاً إلى أن الهجوم نُفّذ من جنوب شرق بيروت وهضبة الجولان المحتل.

ومن جانبه قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بطاريات صواريخ في سوريا، رداً على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات باتجاه إسرائيل، فيما أفادت معلومات بأن صفارات الإنذار أُطلقت في أجزاء من إسرائيل والضفة الغربية.

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