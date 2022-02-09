عقوبات أميركية على مسؤولين صوماليين لتقويضهم العملية الديمقراطية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة قيّدت إصدار التأشيرات للمسؤولين الصوماليين الحاليين والسابقين والأفراد المتهمين، “بتقويض العملية الديمقراطية” في الصومال.

وأشار بلينكن في بيان صادر عن الخارجية، إلى أن القيود ستُطبّق على الذين شجّعوا وشاركوا في العنف ضد المتظاهرين، وترهيب الصحفيين، وأعضاء المعارضة والتلاعب بالعملية الانتخابية، مشدداً على أن “أفضل طريق نحو سلام مستدام في الصومال هو من خلال الانتهاء سريعاً من انتخابات ذات مصداقية”.

ودعا بلينكن زعماء الولايات الصومالية إلى الوفاء بالتزاماتهم تجاه استكمال العملية البرلمانية، بطريقة تتسم بالمصداقية والشفافية، بحلول الخامس والعشرين من هذا الشهر.

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