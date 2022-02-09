الأمم المتحدة تُحذّر من التبعات الإنسانية للصراع في إثيوبيا

حذّرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال في إقليم عفار الإثيوبي، يعرقل وصول المساعدات الغذائية إلى إقليم تيجراي المجاور، حيث يعيش مئات الآلاف في ظروف تشبه المجاعة.

حكومة إقليم عفار اتهمت من جانبها الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي غزت الإقليم في ديسمبر، بالنهب وقتل المدنيين، مشيرة إلى أن الحرب هناك شرّدت أكثر من ثلاثمئة ألف شخص منذ ديسمبر الماضي.

ونوهت الأمم المتحدة بأن نفاد الوقود لدى كل جماعات المساعدات الدولية، يهدد بوقف توزيع هذه المساعدات، ومن جانبه لفت برنامج الأغذية العالمي إلى أن تسعة ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية في أقاليم تيجراي وعفار وأمهرة، في ظل صعوبات في الوصول إلى مناطق معزولة.

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