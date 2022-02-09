ليبيا نيوز

الأمم المتحدة تُحذّر من التبعات الإنسانية للصراع في إثيوبيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذّرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال في إقليم عفار الإثيوبي، يعرقل وصول المساعدات الغذائية إلى إقليم تيجراي المجاور، حيث يعيش مئات الآلاف في ظروف تشبه المجاعة.

حكومة إقليم عفار اتهمت من جانبها الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي غزت الإقليم في ديسمبر، بالنهب وقتل المدنيين، مشيرة إلى أن الحرب هناك شرّدت أكثر من ثلاثمئة ألف شخص منذ ديسمبر الماضي.

ونوهت الأمم المتحدة بأن نفاد الوقود لدى كل جماعات المساعدات الدولية، يهدد بوقف توزيع هذه المساعدات، ومن جانبه لفت برنامج الأغذية العالمي إلى أن تسعة ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية في أقاليم تيجراي وعفار وأمهرة، في ظل صعوبات في الوصول إلى مناطق معزولة.

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قناة 218 الليبية

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