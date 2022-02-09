رئيس الوزراء المالي يتهم فرنسا بالعمل على تقسيم بلاده

اتهم رئيس وزراء مالي تشوغويل مايغا فرنسا، بالعمل على تقسيم بلاده من خلال وجودها العسكري فيه، مضيفاً أنها تستغل مجموعة إيكواس الاقتصادية، التي سبق وفرضت عقوبات على مالي، من أجل تحقيق أهدافها.

وأضاف مايغا، في كلمة له أمام دبلوماسيين معتمدين في باماكو، أن التدخل الفرنسي الذي بدأ بتحرير شمال مالي من قبضة الجماعات الجهادية، استحال لاحقاً إلى عملية تقسيم لمالي بحكم الأمر الواقع، عبر إقامة ملاذ على جزء من أراضيها أتاح الوقت للإرهابيين للجوء إليه، وإعادة تنظيم صفوفهم، والعودة بقوة.

ورغم هذا الهجوم على التدخّل الفرنسي، فإن رئيس الوزراء لم يطالب صراحة بانسحاب قوة برخان التي تكافح الجهاديين بقيادة فرنسية.

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