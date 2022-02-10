اجتماع بين مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ببعثه الأمم المتحدة بليبيا والهيئة الليبية للإغاثة ببنغازي

بنغازي 10 فبراير 2022 (وال) -عقد بمقر الإدارة العامة للهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، اجتماعا تقابليا ضم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ممثلا في كلا من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في ليبيا جستن بريدي، مدير وحدة التنسيق الميداني (أوتشا) في ليبيا إدمور توندلنا، ومن الجانب الليبي رئيس لجنة إدارة الهيئة الليبية للإغاثة سعد العبار، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالهيئة صالحة الزواوي، مدير إدارة العمليات والبرامج بالهيئة مروان الحاسي، وذلك في إطار تنسيق الجهود الإنسانية في ليبيا.

تضمن الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء، تنسيق الجهود الإنسانية لاستمرارية تقديم المساعدات للأسر المهجرة والنازحة والمهاجرين غير الشرعيين المحتجزين بمراكز الهجرة الغير شرعية.

حيث أثنى مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ببعثه الأمم المتحدة، علي الدور البارز الذي تطلع به الهيئة الليبية للإغاثة، باعتبارها أكبر مؤسسة حكومية متخصصة، وقادرة علي العمل في مختلف ربوع البلاد من خلال فروعها ومكاتبها في مختلف المناطق والبلديات.

كما أثنى رئيس الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، علي الجهود التي يبذلها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تقديم الدعم اللازم لرفع المعاناة علي المهجرين والنازحين من مدنهم، داعيا إلى استمرا ر تنسيق البرامج من خلال مختلف المنظمات الأممية التابعة للأمم المتحدة كلا وفق اختصاصها ومهامها.

وفي الختام عقد مؤتمر صحفي دعوا فيه إلى الاستمرار في تنسيق الجهود، والعمل معا وتطوير الخدمات من أجل رفع المعاناة علي الفئات الأشد ضعفا.(وال بنغازي) ه ع / س خ.

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