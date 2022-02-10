البيت الأبيض: المحادثات مع إيران وصلت إلى نقطة فارقة

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن المحادثات مع إيران وصلت إلى نقطة فارقة، منوهة بأن المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روب مالي، عاد إلى فيينا؛ لاستكمال المفاوضات غير المباشرة مع إيران، بشأن عودة الجانبين للالتزام بالاتفاق النووي.

ولفتت ساكي إلى أن “الاتفاق الذي يتناول المخاوف الأساسية لجميع الأطراف لم يعد بعيدا، لكن؛ إذا لم يتم التوصل إليه في الأسابيع المقبلة، فإن التقدم النووي الإيراني المستمر سيجعل من المستحيل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة”.

وتشكّل تصريحات ساكي ضغطًا جديدًا يتناغم مع تصريحات سابقة للخارجية الأميركية بأنه لم تتبقَّ سوى بضعة أسابيع لإحياء الاتفاق.

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