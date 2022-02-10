دعوة أوكرانية للإسراع في فرض عقوبات على روسيا

رغم اعتقاد أوكرانيا بأن فرصة إنهاء مواجهة الغرب مع روسيا من خلال الدبلوماسية ما تزال قائمة، فإن وزير خارجيتها دميترو كوليبا، أشار إلى وجود مسوغات بالفعل لفرض عقوبات على موسكو.

وفي مؤتمر صحافي جمعه مع نظيره الإسباني الزائر خوسيه مانويل ألباريس؛ أكد كوليبا أن روسيا انتهكت بالفعل القانون الدولي، الأمر الذي يدعو لفرض عقوبات عليها، في إشارة إلى إصدار جوازات سفر روسية لبعض المواطنين الأوكرانيين في منطقتيْن انفصاليتيْن شرق أوكرانيا.

من جانبه، نوّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحاجة كييف لاتخاذ إجراء ضد روسيا قبل شنّ أي هجوم.

استبقت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، وصولها إلى موسكو للاجتماع مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف، بالإشارة إلى أن هدف هذه الزيارة إيجاد حل دبلوماسي، وتوضيح أن أي غزو روسي آخر لدولة مستقلة ستكون له عواقب وخيمة لجميع الأطراف المعنية، داعية موسكو لوقف التصعيد واختيار طريق الدبلوماسية.

أما السفير الروسي لدى لندن أندري كلين؛ فقد قال إن موسكو مهتمة بالمحادثات إذا كان لدى بريطانيا اقتراحات بناءة للرد على مطالبها الأمنية، أما إذا كانوا قادمين للتهديد مجددا بالعقوبات؛ فالأمر بلا معنى وسيكون الحوار والحديث في موسكو موجزًا جدًا.

وحذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، من الاستجابة لمطلب أوكرانيا تزويدها بأنظمة دفاع صاروخية من الولايات المتحدة، معتبرا أن الأمر يعد نوعا من أنواع “الاستفزاز”، والإقدام عليه يمثل انتكاسة للأزمة الأوكرانية، ويقلص احتمالات الوصول إلى حل دبلوماسي.

وفي سياق متصل بالأزمة، أشار المستشار الألماني أولاف شولتس في مؤتمر صحافي بعد محادثات مع رئيسة الوزراء الدنمركية، إلى أن الوضع لا يزال متوترا، ومن السابق لأوانه القول إن المشكلات تم حلها.

وذكر أن موسكو فهمت أن الغرب يقف صفًا واحدًا في تصميمه على فرض عقوبات صارمة في حال الإقدام على غزو أوكرانيا.

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