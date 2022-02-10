لقاء بين مندوبي ليبيا والكويت الدائمين لدى جامعة الدول العربية

الكويت 10 فبراير 2022 (وال) -أجرى مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد المطلب ثابت، لقاء مع السفير أحمد البكر، المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية.



وفي بداية اللقاء، قدم السفير أحمد البكر، واجب التهنئة للسفير عبدالمطلب ثابت، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، مندوبا دائما لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العرلقاء بين مندوبي ليبيا والكويت الدائمين لدى جامعة الدول العربية

الكويت 10 فبراير 2022 (وال) -أجرى مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد المطلب ثابت، لقاء مع السفير أحمد البكر، المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية.

وفي بداية اللقاء، قدم السفير أحمد البكر، واجب التهنئة للسفير عبدالمطلب ثابت، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، مندوبا دائما لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية، مستعرضا بعدها العلاقات الأخوية التاريخية، التي تربط دولة الكويت، ودولة ليبيا الشقيقة، مؤكدا على أهمية مواصلة وتدعيم أطر التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، في ضوء توافق الرؤى بشأن القضايا والتحديات التي تواجه الأمة العربية.

من جانبه، أشاد السفير عبدالمطلب ثابت، بعمق العلاقات الأخوية بين دولة ليبيا، ودولة الكويت الشقيقة، وما تشهده من متانة وقوة على كافة الصعد، مستعرضا سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، منوها بأهمية التنسيق المشترك بين البلدين إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية.(وال الكويت) س خ.

بية، مستعرضا بعدها العلاقات الأخوية التاريخية، التي تربط دولة الكويت، ودولة ليبيا الشقيقة، مؤكدا على أهمية مواصلة وتدعيم أطر التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، في ضوء توافق الرؤى بشأن القضايا والتحديات التي تواجه الأمة العربية.

من جانبه، أشاد السفير عبدالمطلب ثابت، بعمق العلاقات الأخوية بين دولة ليبيا، ودولة الكويت الشقيقة، وما تشهده من متانة وقوة على كافة الصعد، مستعرضا سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، منوها بأهمية التنسيق المشترك بين البلدين إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية.(وال الكويت) س خ.

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