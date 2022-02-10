إصابة غزلان بكورونا تهدد بظهور متحورات جديدة

أثارت إصابة الغزلان ذات الذيل الأبيض بمتحور أوميكرون قلقًا عالميًا من ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا.

وقال علماء جامعة بنسلفانيا إن عينات الدم ومسحات الأنف التي أخذت من 131 غزالاً تم صيدها في جزيرة ستاتين بنيويورك أظهرت وجود أجسام مضادة عند 15% من الغزلان، وهذا يدل على إصابتها بالفيروس التاجي في فترة سابقة، ويهدد بظهور متحورات جديدة.

وأبدى عالم الأحياء المجهرية البيطرية في الجامعة سوريش كوشيبودي قلقًا من انتشار الفيروس بين الغزلان التي يصل عددها في الولايات المتحدة لحوالي 30 مليون، وقال إن هذا الانتشار يهدد بظهور متحورات جديدة من الفيروس التاجي.

وأشار إلى أن الفيروس يستطيع التغلب على اللقاحات الموجودة عندما يتحور بشكلٍ كامل من جديد.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم اكتشاف إصابات بكورونا بين الحيوانات البرية، وتأتي في وقتٍ بدأت الإصابات بكورونا بالانحسار في أمريكا.

يذكر أن وزارة الزراعة الأميركية أبلغت في وقتٍ سابق عن إصابات بصفوف بعض الحيوانات والكلاب، النمور، الثعالب وغيرها من الحيوانات التي أصيبت بالفيروس بعد مخالطتها شخصًا مصابًا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف إصابات في صفوف حيوانات لم تُخالط البشر.

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